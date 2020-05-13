Беглов выступил в ЗакСе в респираторе, но потом снял его

Беглов выступил в ЗакСе в респираторе, но потом снял его
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании городского Законодательного собрания, прошедшем в среду, 13 мая, в медицинском респираторе.

Градоначальник пришел на совещании в защитной маске и перчатках. Однако с началом выступления, в котором Беглов рассказала о ежегодных итогах работы правительства, политик снял респиратор. Председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, наоборот, сначала сидел без маски, но затем все же решил воспользоваться средством индивидуальной защиты.

Тем не менее, хватило спикера ЗакСа ненадолго: он несколько раз снимал и надевал маску во время речи губернатора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 12 мая в Северной столице действует обязательный масочный режим. Носить средства индивидуальной защиты петербуржцы обязаны как в общественных местах, так и на улице.

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