Глава Минобрнауки предложил провести онлайн-выпускной для оканчивающих вузы

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков предложил провести выпускные в вузах в онлайн-формате во избежание распространения коронавируса.

Обо всем стало известно сегодня, 13 мая. Минобрнауки РФ хочет совместно с платформой «Россия — страна возможностей» провести всероссийский онлайн-выпускной для выпускников вузов.

Как сообщил ТАСС, Фальков также выразил уверенности, что важное в жизни выпускников мероприятие получится не только ярким, но и запоминающимся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о переносе ЕГЭ-2020. В Министерстве просвещения РФ объявили, что проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для одиннадцатиклассников решено снова перенести.