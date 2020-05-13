Мясников уверен, что человечество ждет более опасная пандемия после коронавируса

По последним данным, количество инфицированных в мире превысило 4,2 миллиона, более 283 тысяч скончались. Фото: pixabay.com

По последним данным, количество инфицированных в мире превысило 4,2 миллиона, более 283 тысяч скончались. Фото: pixabay.com

Известный телеведущий и врач Александр Мясников заявил, что после окончания пандемии коронавирусной инфекции человечество ждет другое, более страшное испытание.

Доктор назвал случившееся «учениями» перед неизбежной «большой пандемией». Причем, отмечает Мясников, сегодняшняя эпидемиологическая ситуация во всем мире показывает, что люди не готовы отразить более страшную болезнь. Об этом он рассказал в интервью газете «Комсомольская правда».

Мясников добавил, что наступление опасных пандемий — лишь вопрос времени, в том, что это случится не сомневается большинство вирусологов и эпидемиологов. Таким образом, подытожил медик, человечеству необходимо извлечь как можно больше полезных уроков из сложившейся ситуации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мясников объяснил статистику по выздоровевшим от коронавируса в России.