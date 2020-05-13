С 1 июня «Победа» возобновляет перелёты по России

С 1 июня &#171;Победа&#187; возобновляет перелёты по России
Фото: pixabay.com

Авиакомпания «Победа» объявила о том, что с 1 июня возвращается к регулярным внутренним рейсам по России.

Информация об этом появилась на официальном сайте лоукостера в среду, 13 мая. Продажи билетов стартуют уже завтра, 14 мая. Кроме того, авиакомпания обещает, что цены на билеты будут в разы ниже прошлогодних. «Победа» подготовила 73 маршрута по России, и свыше 60% билетов на июнь продаются по 499-2999 рублей в одну сторону.

Напомним, что авиакомпания отказалась от рейсов полтора месяца назад, 1 апреля, когда в России объявили режим самоизоляции и нерабочие дни до конца месяца. Только в начале лета «Победа» планирует поэтапно восстанавливать объем перевозок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург в скором времени прибудет вывозной рейс с туристами из Бангкока, совершаемый компанией «Аэрофлот».

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