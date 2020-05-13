В Петербурге скончался хирург городской больницы №20, работавший с больными COVID-19

Суровцева назвала ушедшего хирурга добрым и отзывчивым человеком, который всегда приходил на помощь. Фото: pixabay.com

Суровцева назвала ушедшего хирурга добрым и отзывчивым человеком, который всегда приходил на помощь. Фото: pixabay.com

В среду, 13 мая, стало известно о кончине хирурга Александра Костыгина, работавшего в городской больнице № 20 Северной столицы.

Александру было 56 лет, при этом большую часть своей жизни погибший медик посвятил лечению людей. Главный врач медицинского учреждения, Татьяна Суровцева, подтвердила смерть сотрудника и добавила, что он работал в «красной» зоне, где лежат пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекции.

По информации телеканала 78.ru Косыгин страдал от сахарного диабета, но продолжал работу, хотя эта болезнь является крайне опасным сопутствующим обстоятельством при угрозе заражения коронавирусом.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что днем ранее ушла из жизни Лилия Уон, заведующая отделением пульмонологии в Елизаветинской больнице в Петербурге. Причина её смерти остается неизвестно, но СМИ предполагают, что медик умерла из-за коронавируса.