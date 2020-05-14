Ветер и дожди: петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в ближайшую неделю

Жителям Северной столицы в ближайшую неделю стоит теплее одеваться и брать с собой зонт — в городе будет ветрено и дождливо.

В четверг, 14 мая, в Петербурге столбик термометра поднимется до 10-12 градусов тепла. Согласно данным Гидрометцентра, сегодня ожидаются дожди и умеренный западный ветер со скоростью 5 м/с.

В течение ближайших пяти дней — вплоть до 20 мая — температура установится на уровне плюс 12-13 градусов. На северную столицу будут лить переменные дожди, иногда из-за туч покажется солнце, но не надолго. Атмосферное давление будет ниже нормы. Ночью температура воздуха опустится до плюс 4-6 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Пулково отменили 18 рейсов. Согласно данным онлайн-табло Пулково, самолеты отменены до Москвы, Минска, Новосибирска, Калининграда, Череповца и других городов.