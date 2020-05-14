В Петроградском районе из квартиры вынесли деньги в разной валюте и украшения

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника в Петербурге, похитившего денежные средства в разной валюте из квартиры.
Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию Петроградского района обратилась 56-летняя женщина и рассказала о том, что неизвестный преступник проник в ее квартиру расположенную в одном из домов по улице Пионерской. По ее словам, он украл 11 000 долларов, 15 000 рублей и ювелирных изделий.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти правоохранители поймали трех мужчин, которые забрались в дом и напали на двух женщин, а затем вынесли все ценные вещи.