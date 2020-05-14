В ПФР по Петербургу и Ленобласти рассказали, какие документы нужны для выплат на детей

В ПФР по Петербургу и Ленобласти рассказали, какие документы нужны для выплат на детей
Подавать заявление на выплату россиянам советуют удаленно. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Отделение Пенсионного фонда РФ по Петербургу и Ленинградской области разъяснило, какие документы нужны для получения выплат на детей. Претендовать на них могут семьи с детьми от 3 до 16 лет.

В связи с пандемией коронавируса в ПФР советуют подать заявку в дистанционном виде. Обратиться за единовременной выплатой можно через Единый портал госуслуг.

Для того, чтобы заполнить заявление нужны:

  • номер актовой записи из свидетельства о рождении ребенка;
  • БИК и номер корреспондентского счета банка, реквизиты банковского счёта. Счёт должен быть на имя заявителя. Получить выплаты на другого человека невозможно.

В ПФР подчеркнули, что на всех детей подается одно заявление. Прикладывать документы не нужно. Все данные проверяются автоматически.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подавать заявки на выплаты семьям советуют с 15 мая. Сейчас портал госуслуг перегружен, потому сделать это будет затруднительно.

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