Расходы бюджета Петербурга сократятся на 50 млрд рублей

В Законодательное собрание Петербурга внесли проект изменений в бюджет города 2020 года. Он предусматривает корректировки доходов и расходов.

Доходную часть бюджета предлагают сократить на 101,8 млрд рублей, что составляет 15%. Таким образом доходы снизятся с 674,9 млрд рублей до 573,1 млрд, сообщает пресс-служба комитета финансов Петербурга.

Расходы бюджета, согласно проекту, сократятся на 50,6 млрд или 7%. Вместо 727,7 млрд рублей будет потрачено 677,1 млрд.

Дефицит бюджета увеличится на 51,2 млрд рублей.

Проект корректировки бюджета был одобрен на совещании Правительства Петербурга 13 мая. После чего его направили на рассмотрение парламента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бюджет Петербурга потеряет более 100 млрд рублей из-за пандемии коронавируса. Доходы составят 573,1 млрд рублей.