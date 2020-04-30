Бюджет Петербурга потеряет 100 млрд рублей дохода из-за коронавируса

Бюджет Петербурга потеряет 100 млрд рублей дохода из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Власти Северной столицы предполагают, что доходы города за 2020 года снизятся на 101,9 млрд рублей и составят 573,1 миллиарда.

Налоговые и неналоговые доходы также упадут — предположительно, на 107,7 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте комитета по финансам Петербурга. В общей сложности, доходы уменьшатся примерно на 15%. В ведомстве также отмечают, что правительство приняло решение сократить расходы на 50,6 миллиардов рублей.

Дефицит городского бюджета, к сожалению, может побить рекорд: вместо планируемых 52,8 млрд, он, скорее всего, станет больше в два раза — до 104 млрд рублей. Негативные изменения вызваны пандемией коронавирусной инфекции, повергшей в глубокий кризис весь мир.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус может лишить дохода 1,5 миллиарда человек во всем мире.

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