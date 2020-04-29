Во всем мире без денег могут остаться 1,5 млрд человек из-за коронавируса

Во всем мире без денег могут остаться 1,5 млрд человек из-за коронавируса
Люди рискуют остаться без денег. Фото: pixabay.com

Примерно половина мировой рабочей силы может остаться без работы.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Обо всем сообщает Международная организация труда в своем докладе. У экспертов не утешительные прогнозы: они считают, что безработными после окончания карантина могут оказаться около 305 миллионов человек по всему миру. Около 1,6 миллиарда останутся без денег, так как заняты в неофициальных секторах экономики.

Отмечается, что в первый месяц кризиса сократил доходы людей примерно на 60%, в Европе и Центральной Азии – на 70%, в Африке и на Американском континенте на 81%. По данным МОТ с проблемами столкнулись 436 миллионов предприятий, половина из них заняты в торговле.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские пенсионеры старше 65 лет, соблюдающие самоизоляцию, могут рассчитывать на выплаты.

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Во всем мире без денег могут остаться 1,5 млрд человек из-за коронавируса