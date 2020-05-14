Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии здоровья

Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии здоровья
Татьяна Буланова. Фото: instagram.com/bulanova.official/

Певица Татьяна Буланова рассказала о том, что чувствует себя хорошо и планирует выступить с онлайн-концертом 24 мая.

«Все хорошо, чувствую себя нормально, я просто простудилась, и пришлось перенести концерт-онлайн на 24 мая», — сказала она, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о том, что онлайн-концерт в формате караоке пройдет 10 мая.

Напомним, 11 апреля в Петербурге госпитализировали артистку Татьяну Буланову. Певице стало плохо, после чего ее увезли в больницу в предынсультном состоянии. Пользователи Сети предполагали, что у нее мог случиться сердечный приступ или инсульт.

Татьяне Булановой в этом году исполнилось 51 год. Артистку от всего сердца поздравляли поклонники и коллеги. Теперь они надеются, что жизни певицы ничего не угрожает и скоро она вернется домой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Экс-футболист ФК “Зенит” Санкт-Петербурга Владислав Радимов отныне будет отдавать четвертую часть своих доходов Татьяне Булановой, своей бывшей жене, с которой развелся в 2016 году.

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