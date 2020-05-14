Этим летом в Петербурге отменят 67 маршруток

Петербургские власти решили не возвращать ряд маршрутов на городские дороги после окончания режима самоизоляции.

Еще до начала запланированной транспортной реформы в 2020 году Комитет по транспорту намерен отменить 67 коммерческих маршрутов. Эти маршрутки перестали ходить во время эпидемии в городе и возобновлять их уже не будут, сообщает «Коммерсант».

В комитете заявили, что частные перевозчики смогут получить бюджетную поддержку по «социальным» маршрутам». Однако ведомство не уточнило, о какой именно поддержке идет речь.

Работа почти всех коммерческих маршрутов был приостановлена с начала апреля и до конца мая. В комитете сообщили, что в городе будут отменены маршруты, дублирующие автобусы «Пассажиравтотранса» и «Горэлектротранса».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный назвал примерные сроки начала транспортной реформы.