Самоизоляция очистила воздух в Петербурге

Введенный в Северной столице режим самоизоляции положительно повлиял на качество воздуха.

Как сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на девяти точках по наблюдению за состоянием загрязненности атмосферного воздуха, расположенных в разных районах Петербурга, было зафиксировано снижение среднемесячной концентрации диоксида азота в апреле.

Так, по сравнению со средними значениями за март, среднемесячная концентрация диоксида азота в апреле снизилась почти на 40%.

Эксперты считают, что на очищение воздуха повлияло снижение количества машин на дорогах из-за ограничительных мер. Кроме того, на это повлияла приостановка работы промышленных предприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что предприятие по обработке отходов загрязняло воздух в Петербурге.