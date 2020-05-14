В Курортном районе очищают реку Черная от нефтепродуктов

Специалисты ликвидируют загрязнение нефтепродуктами реки Черной в поселке Песочный.
Обо всем сообщили в городском Комитете по природопользованию. Сообщение о загрязнении акватории реки поступило на горячую линию ведомства 12 мая.
На место происшествия выехали специалисты и подтвердили информацию о разливе нефтепродуктов. Чтобы локализовать разлив в русле реки установили боновые заграждения.
Скопившиеся нефтепродукты откачивает илососная машина. Предполагается, что в реку слили дизельное топливо, собрано уже 600 кг нефтепродуктов. Работы по очищению реки продолжаются.
Предварительно установлено, что отходы поступают со стороны воинских частей в Сертолово.
Проводится проверка в связи с возможным расположением источника загрязнения на территории воинских частей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росприроднадзор проверит новости о загрязнении Невы около Литейного моста.