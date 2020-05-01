Росприроднадзор проверит новости о загрязнении Невы около Литейного моста

Росприроднадзор проверит новости о загрязнении Невы около Литейного моста
Мутная вода в Неве. Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора

Росприроднадзор по Северо-Западному федеральному округу проводит информацию о загрязнении Невы.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ведомства, в пятницу, 1 мая, инспектора начали проверку информации о мутной воде в Неве около Литейного моста, опубликованной в соцсетях.

Там находится общесплавной выпуск ЦО-13, находящийся на балансе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

«На него поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от населения и бюджетных учреждений Центрального района, а также поверхностные и инфильтрационные воды с селитебной территории и городских автомагистралей», — сообщили в Росприроднадзоре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что предприятие по обработке отходов загрязняло воздух в Петербурге. Прокуратура внесла поставление в адрес гендиректора и направила материалы проверки в Комитет по природопользованию.

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Росприроднадзор проверит новости о загрязнении Невы около Литейного моста
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