На стройплощадке в Выборгском районе нашли немецкий снаряд времен ВОВ

Опасную находку уничтожили на специализированном полигоне. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Опасную находку уничтожили на специализированном полигоне. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Во время проведения земляных работ на стройплощадке, расположенной на Новолитовской улице, рабочие обнаружили ржавый предмет, внешне похожий на боеприпас времен войны.

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти рассказали, что работы сразу были прекращены, участок обнаружения подозрительного предмета оцеплен, рабочий отвели на безопасное расстояние.

Взрывотехники ОМОН установили, что это 88-миллиметровый артиллерийский немецкий снаряд времен Великой Отечественной войны, в состоянии сильной коррозии.

Опасную находку уничтожили на специализированном полигоне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об обнаружении мины и снаряда на стройках домов в пригородах Санкт-Петербурга. Находки обследовали взрывотехники ОМОН.