Сеть супермаркетов Prisma откроет собственное производство в Петербурге

Этой осенью финский ритейлер Prisma запустит собственное производство в Северной столице. Планируется, что цех будет выпускать 20 тонн продукции в месяц.

Как сообщает «Коммерсант», производство готовой еды и полуфабрикатов развернется в помещениях в ТЦ «Светлановский». Изначально в ассортимент введут около 30 готовых блюд, которые будут продавать на развес в супермаркетах. К концу 2020 года планируется наладить производство продукции в индивидуальной упаковке.

Кроме того, в этом году Prisma намерена расширить бизнес, открыв летом два крупных гипермаркета. На сегодняшний день в Петербурге функционируют 15 торговых точек сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что торговая сеть «Лэнд» закрыла два супермаркета, открытых на месте SPAR. К сожалению, оба места оказались убыточными для владельца супермаркетов «Лэнд».