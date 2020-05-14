В Финляндии число жертв коронавируса выросло до 287

В Финляндии за прошедшие сутки выявлен 91 случай заражения коронавирусом, три человека умерли, сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

Число зарегистрированных случаев достигло 6145 (+91).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 454 735 человек. Скончались 298 847 человек, при этом 1 676 349 пациентов выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 252 245 3 человека, умерли 2 305. При этом 53 530 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.