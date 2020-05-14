Из-за поврежденных труб системы водоотведения Петербурга загрязнили

Из-за поврежденных труб системы водоотведения Петербурга загрязнили
В сточны водах выявили превышение нормативов по составу. Фото: pixabay.com

Прокуратура Кировского района подтвердила сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в системы водоотведения Петербурга. Причиной этого, как оказалось, стало повреждение трубы.

Информацию о загрязнении ранее опубликовал ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Отбор сточных вод, сбрасываемых ООО «ОТИС Лифт» показал, что установленные нормативы водоотведения превышены по составу.

«Проверка показала, что причиной превышения явилось повреждение трубы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Аналогичные нарушения прокуратура выявила после отбора сточных вод ООО «Северсталь-Вторчермет» и ДЗАО «ТРЕСТ СОЮЗПРОМБУММОНТАЖ».

Руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений. Они находятся на рассмотрении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реку Черная в поселке Песочном очищают от загрязнения нефтепродуктами.

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Из-за поврежденных труб системы водоотведения Петербурга загрязнили
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