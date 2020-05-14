Опубликованы фото Opel Mokka второго поколения

Компания Opel опубликовала новую порцию фотографий автомобиля Opel Mokka второго поколения. Машина по-прежнему находится под камуфляжной пленкой, однако её формы и некоторые детали уже можно разглядеть.

Новая модель проходит тестирование на территории Германии. Выйти на рынок она должна выйти до конца 2020 года.

Внешний вид Opel Mokka второго поколения создан в соответствии с концепцией Opel GT X Experimental. По размеру она займет место между кроссоверами Crossland X и Grandland X.

Колесная база машины останется примерно такой же, как у прежней модели. В основу её ляжет модульная платформа CMP концерна PSA. Точные технические характеристики модели пока не раскрываются.

Прошлая модель Opel Mokka вышла из производства весной 2019 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компания Opel намерена увеличить модельный ряд в России на шесть автомобилей.