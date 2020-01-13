Opel планирует расширить модельный ряд в России

Компания Opel намерена увеличить модельный ряд в России на шесть автомобилей.

Сейчас в России представлены две модели Opel: кроссовер Grandland X и микроавтобус Zafira Life.

Весной 2020 года линейку пополнит третья модель — коммерческий фургон Vivaro. Об этом заявил вице-президент французского автопроизводителя Groupe PSA Алексей Володин, сообщает ТАСС. Кроме Vivaro, PSA до конца этого на российском рынке должны появиться еще три автомобиля Opel. О каких автомобилях идет речь не уточняется.

После четырехлетнего перерыва немецкий бренд возвращается на российский авторынок. Opel покинул Россию в 2015 году на фоне низких продаж. Тогда маркой владел концерн General Motors, он объяснил такое решение нежеланием инвестировать «в рынок с неясной долгосрочной перспективой». Сейчас автопроизводитель принадлежит группе PSA. В феврале 2019 года президент PSA Карлос Таварес объявил о планах вернуть бренд в Россию. На первых порах автомобили Opel будут продавать 11 дилерских центров в Москве, Петербурге, Ставрополе, Ростове, Рязани, Тюмени и Нижнем Новгороде. В 2020 году сеть будет расширена в два раза. С выходом на российский рынок PSA планирует усилить присутствие в Евразийском регионе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил что по возвращению в Россию автопроизводитель Opel столкнется с конкурентами, которые за это время укрепились на российском рынке.