Ленобласть дополнительно поддержит врачей, которые лечат коронавирусных больных

Ленобласть дополнительно поддержит врачей, которые лечат коронавирусных больных
Врачи получат допвыплаты. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Начисления будут произведены из средств регионального бюджета.

Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области. Председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин заявил, что регион решил финансово поддержать медиков, который оказывают помощь пациентам с подтвержденным диагнозом коронавирус.

«При их расчете будет учитываться рабочее время медперсонала скорой помощи и амбулаторных отделений с момента оказания помощи пациентам с подозрительными на коронавирусную инфекцию состояниями (согласно методическим рекомендациям Минздрава)»,

— пояснил Вылегжанин, отмечая, что средства выделят из бюджета Ленинградской области.

Медики могут рассчитывать на выплаты уже в ближайшие дни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный передумал определять вину медиков в заражении коронавирусом. Изменения утвердил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Документ опубликован на сайте ведомства в четверг, 14 мая.

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