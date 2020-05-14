В МГУ ничего не знают о случаях домогательств в вузе

В МГУ ничего не знают о случаях домогательств в вузе
Фото: Pixabay

Сразу несколько представителей филологического факультета заявили, что ничего такого не слышали.

Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Обо всем сообщают РИА Новости. Профессор филфака МГУ и президент факультета заявили, что выступают против домогательств в университете и решили подписать соответствующее открытое письмо. При этом они уверяют, что о подобных инцидентах в стенах МГУ ничего не слышали.

Напоминаем, что недавно журнал DOXA опубликовал письмо, которое поддержали студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники московского вуза. В нем говорится о необходимости создать механизм, которые бы защитили всех в стенах вуза от домогательств.

«Я подписала обращение в качестве гражданина и сотрудника университета, поскольку считаю, что у нас отсутствуют механизмы разрешения подобного рода ситуаций, и выступаю за их создание»,

— объяснила Лютикова, комментируя причины подписания обращения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жителя Петербурга задержали за домогательства до восьмиклассницы. Следователи совместно с сотрудниками полиции задержали 31-летнего мужчину по подозрению в произошедшем.

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