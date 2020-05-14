В Петербург из Испании вернется 76 человек

Прибытие самолета ожидается уже в ближайший час.

Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Обо всем сообщается на онлайн-табло аэропорта Пулково. В Санкт-Петербурге готовятся к встрече самолета, который летит из Испании. На борту находятся 76 человек – это россияне, проживающие в Северной столице, Ленинградской области и некоторых ближайших регионов. После прибытия, которое ожидается в 11 часов вечера, всех пассажиров попросят сдать тесты на коронавирусную инфекцию, а затем отправят домой соблюдать карантин на протяжении двух недель.

Напоминаем, что в Пулково уже встретили около 30 таких рейсов из разных стран. Вернулись на родину около двух тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в четверг отменили 18 рейсов из Петербурга. Так, в четверг, 14 мая, не полетят воздушные судна авиакомпаний «Северсталь», «Россия», Smartavia, «Белавиа