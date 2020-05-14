В мире от коронавируса скончались более 300 тысяч человек

В мире от коронавируса скончались более 300 тысяч человек
Граждане скончались из-за инфекции. Фото: Pixabay

Большая часть из них проживали в Америке.

Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Обо всем сообщается на сайте американского Университета Джонса Хопкинса. Количество летальных исходов среди пациентов, у которых диагностировали коронавирус, перевалило за 300 тысяч – таковых в мире 300 074. Больше всего жертв в США, на втором месте находится Италия, на третьем – Испания и Франция.

Что касается количества зарегистрированных случаев заражения, их более 4,4 миллионов. На первом месте, опять же, Америка, а вот второе занимает Россия – зафиксировано более 252 тысяч случаев. При этом смертность в России не высокая, так как врачи переняли опыт коллег из других стран и были готовы к пандемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что еще одна больница в Петербурге начала принимать пациентов с коронавирусом. Речь идет о клинической больнице №122. Там приняли первых больных.

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