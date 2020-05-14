Татьяна Навка, заболевшая коронавирусом, показала снимки из больницы

Она рассказала, как себя чувствует.

Об этом стало известно 14 мая. Обо всем фигуристка Татьяна Навка рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что находится в больнице уже несколько дней, так как у нее диагностировали коронавирус. Спортсменка заявила, что переносит болезнь легче своего супруга, пресс-секретаря президента Дмитрий Песков. Навка поделилась графиком изменения положения тела пациента – их перекладывают то на живот, то на бок строго по часам

«Удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных»,

— радуется фигуристка.

Она также показала букет, который стоит у нее в палате. Известно, что близкие Навки и Пескова очень за них переживают. Так, Елизавета Пескова призналась, что волнуется за отца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков подтвердил слухи о двусторонней пневмонии.