Татьяна Навка, заболевшая коронавирусом, показала снимки из больницы

Татьяна Навка, заболевшая коронавирусом, показала снимки из больницы
Навка показала график. Фото: https://www.instagram.com/tatiana_navka/

Она рассказала, как себя чувствует.

Об этом стало известно 14 мая. Обо всем фигуристка Татьяна Навка рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что находится в больнице уже несколько дней, так как у нее диагностировали коронавирус. Спортсменка заявила, что переносит болезнь легче своего супруга, пресс-секретаря президента Дмитрий Песков. Навка поделилась графиком изменения положения тела пациента – их перекладывают то на живот, то на бок строго по часам

«Удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных»,

— радуется фигуристка.

Она также показала букет, который стоит у нее в палате. Известно, что близкие Навки и Пескова очень за них переживают. Так, Елизавета Пескова призналась, что волнуется за отца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков подтвердил слухи о двусторонней пневмонии.

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