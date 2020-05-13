Песков подтвердил слухи о двусторонней пневмонии

Песков подтвердил слухи о двусторонней пневмонии
Песков лежит в больнице. Фото: kremlin.ru

Он сейчас находится в больнице, так как чувствует себя плохо и не может обойтись без внимания врачей.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Обо всем пишет ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что действительно заразился коронавирусом и сейчас лежит в больнице с двусторонней пневмонией. Он подчеркнул, что всех сотрудников администрации президента каждый день проверяют на наличие инфекции, чтобы не допустить распространения. Песков объяснил, как так вышло, что он заболел – пресс-секретарь считает, что его заразил коллега. Сначала он думал, что сможет быстро прийти в себя и даже планировал продолжать работать удаленно, но вынужден был лечь в больницу.

«В этой болезни главное — не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный»,

— рассказал Песков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников уверен, что человечество ждет более опасная пандемия после коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дмитрий песков коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российским школьникам отменили ОГЭ
С 1 июня «Победа» возобновляет перелёты по России
Песков подтвердил слухи о двусторонней пневмонии
Актер Александр Петров рассказал о своем лучшем поцелуе в кино
Российские школьники сдадут два предмета ЕГЭ
Продажи автомобилей в России в апреле сократились на 72%
Назван фильм, побивший рекорды во время пандемии
Следствие отказалось переквалифицировать дело сестер Хачатурян с убийства ...