В Мексике зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса

В Мексике зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay

В Мексике за сутки выявлено более 2 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 2409 человек. Об этом заявил глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

Теперь число зараженных в стране достигло 42 595. С начала эпидемии, скончались 257 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 525 166 человек. Скончались 303 361 человек, при этом 1 703 758 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 252 245 человек, умерли 2 305. При этом 53 530 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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