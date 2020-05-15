Кремлевский врач заявил, эпидемия коронавируса в России продлится все лето

Он отметил, что строить прогнозы при вирусных инфекциях – «дело неблагодарное». Фото: Pixabay

Он отметил, что строить прогнозы при вирусных инфекциях – «дело неблагодарное». Фото: Pixabay

Главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов заявил, что это лето россияне проведут с коронавирусом.

Он отметил, что строить прогнозы при вирусных инфекциях – «дело неблагодарное».

«Здесь учитывается очень много факторов — праздничные дни, температурные колебания воздуха, много, много других факторов. Думаю, что лето мы еще проведем вместе с этой болезнью», — сказал российский инфекционист, РИА «Новости».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 525 166 человек. Скончались 303 361 человек, при этом 1 703 758 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 252 245 человек, умерли 2 305. При этом 53 530 пациентов вылечились.

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