Магазинам разрешили не обслуживать нарушителей масочного режима

Магазинам разрешили не обслуживать нарушителей масочного режима
Петербуржцы вооружились противогазами для походов в магазины. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Магазинам разрешили не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки.

«Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе», — заявил замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, сообщает ТАСС.

Во многих российских регионах теперь действует масочный режим. Петербуржцев обязали носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 525 166 человек. Скончались 303 361 человек, при этом 1 703 758 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 252 245 человек, умерли 2 305. При этом 53 530 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
магазин маски масочный режим
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая заражения коронавирусом
Число жертв COVID-19 в мире превысило 294 тысяч человек
Магазинам разрешили не обслуживать нарушителей масочного режима
В Южной Корее зафиксировано 27 новых случаев заражения коронавирусом
В работе Youtube зафиксирован cбой
Кремлевский врач заявил, эпидемия коронавируса в России продлится все лето
В Мексике зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса
Водянова погуляла с дочерью по Парижу