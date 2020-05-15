Магазинам разрешили не обслуживать нарушителей масочного режима

Магазинам разрешили не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки.

«Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе», — заявил замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, сообщает ТАСС.

Во многих российских регионах теперь действует масочный режим. Петербуржцев обязали носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 525 166 человек. Скончались 303 361 человек, при этом 1 703 758 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 252 245 человек, умерли 2 305. При этом 53 530 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.