Число жертв COVID-19 в мире превысило 294 тысяч человек

Число жертв COVID-19 в мире превысило 294 тысяч человек
Коронавирус. Фото: pixabay

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4 миллиона 200 тысяч, свыше 294 тысяч человек скончались.

По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувшие сутки выявлено 77 965 случаев заболевания коронавируса, скончались 6 647. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире достигло 4 248 389, число жертв — 294 046.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Общее число заразившихся в России выросло до 252 245 человек, умерли 2 305. При этом 53 530 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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