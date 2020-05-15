В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая заражения коронавирусом

В Забайкалье за сутки зафиксировали 32 новых случая заболевания коронавирусом.

Общее число подтвержденных диагнозов составило 486, один летальный исход, 178 человек полностью выздоровели и выписаны из больниц, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 525 166 человек. Скончались 303 361 человек, при этом 1 703 758 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 252 245 человек, умерли 2 305. При этом 53 530 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.