В Индии число зараженных COVID-19 превысило 80 тысяч человек

В Индии за сутки число зараженных выросло более чем на 3,9 тысячи и составляет 81 970, сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия.

Лечение в стране проходит 51 401 человек. Вылечились 27 919 человек (1 685 за сутки), 2 649 человек (100 за сутки) скончались.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 525 166 человек. Скончались 303 361 человек, при этом 1 703 758 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 252 245 человек, умерли 2 305. При этом 53 530 пациентов вылечились.

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