В Петербурге за сутки на коронавирус проверили 11,7 тысяч человек

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

За последние сутки в Петербурге обследование на коронавирус прошли 11 тыс. 728 человек. Об этом сообщает городская администрация в пятницу, 15 мая.

На карантине остаются 3 тыс. 623 человека. Из них 168 размещены в обсерваторе, 905 находятся на самоизоляции, 2 тыс. 550 — контактные.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, получила 1 тыс. 361 вызов по номеру 122. Служба экстренных вызовов 112 зарегистрировала 569 звонков, скорая — 137, полиция 78.

О возвращении из другой страны в Россию за сутки сообщили 54 человека.

Петербургские волонтеры получили 258 обращений. Оставить заявку можно по телефону горячей линии 8-800-200-34-11. За все время волонтеры помогли петербуржцам 15 тыс. 493 раза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России 256 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус.