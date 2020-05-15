В Грузии число случаев коронавируса достигло 671

Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 671 человек, сообщается в данных, опубликованных на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

«Подтвержденных случаев инфицирования – 671, среди них выздоровели 393, смертельных случаев – 12», — говорится в сообщении.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 525 166 человек. Скончались 303 361 человек, при этом 1 703 758 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 252 245 человек, умерли 2 305. При этом 53 530 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.