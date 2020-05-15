В Литве число случаев коронавируса достигло 1523

В Литве за прошедшие сутки выявлено 12 случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии выздоровели 965 человек, 54 скончались, сообщается на сайте правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Число зараженных коронавирусом в стране выросло до 1523.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 539 401 человек. Скончались 303 555 человек, при этом 1 711 250 пациентов выздоровели. За последние сутки в России зафиксировано 10 598 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране сейчас 262 843 зараженных, 2418 погибших, выздоровели 58 226 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.