В Бурятии выявили первый повторный случай заболевания коронавирусом

Главный врач республиканской инфекционной больницы Бурятии Татьяна Сымбелова подтвердила, что в регионе зафиксировали первый случай повторного заражения COVID-19.
По словам медика, три недели назад пациентку выписали после получения двух отрицательных результатов тестирования на коронавирусную инфекцию. Но спустя 16 дней женщина вновь почувствовала симптомы простуды и обратилась в поликлинику.
Взятый мазок показал наличие коронавируса в организм, в связи с чем пациентку снова госпитализировали. Тем не менее, врачи не могут определить, действительно ли этот случай — следствие повторного заражения, или произошел рецидив, передает РИА Новости.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Литве выявили уже более полутора тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось 12 человек.