На севере КАД на два дня перекрою съезд

На севере КАД на два дня перекрою съезд
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На развязке петербургской Кольцевой автодороги с Приморским шоссе будут проводиться дорожные работы, которые полностью перекроют съезд с внешнего кольца на два дня.

Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На развязке КАД на пересечении с Приморским шоссе будут устранять колейность проезжей части.

Дорожники будут проводить работы с 18 по 20 мая. На этот срок указанный съезд будет полностью перекрыт.

Будут установлены временные дорожные знаки, место производства работ будет ограждено барьерами. Дорожные службы также смонтируют световую сигнализацию. Информацию об ограничениях выведут на табло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ГАТИ рассказали о новых ограничениях движения в Петербурге. Так, с 15 мая на участке улицы Ивана Фомина от Поэтического бульвара до Сиреневого бульвара введут ограничение до 7 июля.

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