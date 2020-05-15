Словения стала первой страной в Европе, объявившей о победе над эпидемией COVID-19

Словения стала первой страной-участницей Европейского союза, которая заявила о полной победе над эпидемией коронавирусной инфекции на территории государства.

Об этом в пятницу, 15 мая, заявил премьер-министр Словении Янез Янша. В течение нескольких последних недель в стране, в среднем, прибавляется менее семи пациентов, у которых диагностируют COVID-19, что свидетельствует о контролировании распространения заболевания.

С момент объявления пандемии в Словении выявлено 1 464 случая заражения, при этом 103 человека погибли. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации смягчают и меры международного сообщения. Так, туристы больше не должны оставаться на недельный карантин по прибытии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия вышла на второе место в мире по заболеваемости коронавирусом, уступая лишь Соединенным Штатам.