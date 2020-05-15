Дожди в Ленобласти продолжатся и на выходных

Дожди в Ленобласти продолжатся и на выходных
В Ленобласти пройдут дожди. Фото: Pixabay

На грядущих выходных в Ленинградской области ожидаются дожди с мокрым снегом.

Прогнозом на субботу, 16 мая, поделились в пресс-службе главного управления МЧС по региону. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» ночью ленинградцев жду небольшие осадки в виде дождя и снега. Днем погода особо не изменится — будет пасмурно и пройдут дожди.

Ночью юго-западный, южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с, а днем порывы усилятся до 6-11 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -2…+3 градусов. Днем прогнозируют потепление до +8…+13 градусов. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, а в течение дня оно будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что циклон принес в Петербург дожди в пятницу, 15 мая. Сегодня погоду в Петербурге определяет тыловая, холодная часть циклона, поэтому тепла ждать не стоит.

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