В Пушкине завершилось строительство медцентра ЗВО

В Пушкинском районе Петербурга за 57 суток возвели многофункциональный медицинский центр Западного военного округа. Учреждение рассчитано на 60 койко-мест.

Площадь нового медцентра составляет 6 тыс. 100 кв. метров. Он оснащен рентген-аппаратами, компьютерным томографом, аппаратами УЗИ и искусственной вентиляции легких, а также запасом лекарств и средств защиты.

Работать в медицинском центре будут 25 врачей, 47 медицинских сестер и 45 санитаров, уточнили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

В зоне дислокации войск ЗВО многофункциональные медцентры возведены в Петербурге, Смоленске, Подольске, Калининграде, Нижнем Новгороде и Одинцове. Еще один медцентр строится в Воронеже.

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