Беглов проверил работу госпиталя в «Ленэкспо» после жалоб пациентов

Вместимость госпиталя в «Ленэкспо» составляет 1000 человек, в настоящий момент на лечении находятся 492 человека. Площадь «красной» зоны — 14 839 кв. м, «зелёной» — 635 кв. м. Фото: gov.spb.ru

Вместимость госпиталя в «Ленэкспо» составляет 1000 человек, в настоящий момент на лечении находятся 492 человека. Площадь «красной» зоны — 14 839 кв. м, «зелёной» — 635 кв. м. Фото: gov.spb.ru

В пятницу, 15 мая, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов совместно с представителями главного санитарного врача города посетил временный госпиталь в «Ленэкспо», на условия содержания в котором неоднократно жаловались пациенты.

Градоначальник отметил, что «Ленэкспо» запускали в майские праздники, поэтому без сложностей не обошлось. Тем не менее, постепенно работа госпиталя налаживается, отметил губернатор. Так, проблема с питанием, которая беспокоила многих пациентов, уже полностью решена, как и вопрос нехватки мыла и медикаментов, передает телеканал 78.ru.

Во время инспекции Беглов выразил благодарность медикам, в короткие сроки развернувшим полноценный стационар в не предназначенном для этого помещении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к просьбам проинспектировать «Ленэкспо» присоединилась муниципальный депутат Нелли Вавилина.