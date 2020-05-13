Мурашко и Беглова просят проверить жалобы на госпиталь в «Ленэкспо»

Мурашко и Беглова просят проверить жалобы на госпиталь в &#171;Ленэкспо&#187;
Временный госпиталь в Ленэкспо. Фото: gov.spb.ru

Условия в госпитале называют невыносимыми.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Обо всем сообщила муниципальный депутат Нэлли Вавилина на своей странице в Facebook. Она заявила, что отправила письмо с просьбой проверить госпиталь в «Ленэкспо» губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, а также министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Отмечается, что родственники зараженных коронавирусом жалуются на ужасные условия в госпитале. Там чувствуется недостаток медицинского персонала и оборудования, а также на отсутствие лечение.

«В настоящие время в Ленэкспо стали поступать больные с тяжелой формой ковид-19», — отметила Вавилина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пациентам в «Ленэкспо» можно будет передавать еду и вещи из списка разрешенных. На данный момент в «Ленэкспо» лежит порядка 400 человек с коронавирусом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов коронавирус ленэкспо михаил мурашко
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Патологоанатом объяснил, как понять, что человек умер от коронавируса
В Италии выздоровели больше половины заболевших коронавирусом
Семьи погибших во время пожара в больнице Святого Георгия получат компенсацию
Петербуржцы поставили антирекорд во время самоизоляции
В России создали резерв врачей для лечения коронавируса
В ДТП на Садовой улице погиб мотоциклист
В России от коронавируса вылечилась столетняя женщина
Мурашко и Беглова просят проверить жалобы на госпиталь в «Ленэкспо»