Пациентам в «Ленэкспо» можно будет передавать еду и вещи из списка разрешенных

В выставочном комплексе «Ленэкспо» развернули временный госпиталь для больных инфекцией Covid-19. Недавно туда начали поступать первые пациенты. В ближайшее время им разрешат передавать личные вещи и продукты питания.

В учреждение закупили дополнительные средства индивидуальной защиты (СИЗ) и личной гигиены. В настоящее время идет согласование списка разрешенных предметов, после чего родным пациентов можно будет передавать вещи и еду заболевшим.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», предполагается, что передачи будут оставлять в приемном отделение, а после сотрудники по фамилиям будут их разносить.

На данный момент в «Ленэкспо» лежит порядка 400 человек с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что попавшие в «Ленэкспо» инфицированные новым вирусом Covid-19 жалуются на «раритетные» одеяла.