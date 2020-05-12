Пациентам в «Ленэкспо» можно будет передавать еду и вещи из списка разрешенных

Пациентам в &#171;Ленэкспо&#187; можно будет передавать еду и вещи из списка разрешенных
Временный госпиталь в Ленэкспо. Фото: gov.spb.ru

В выставочном комплексе «Ленэкспо» развернули временный госпиталь для больных инфекцией Covid-19. Недавно туда начали поступать первые пациенты. В ближайшее время им разрешат передавать личные вещи и продукты питания.

В учреждение закупили дополнительные средства индивидуальной защиты (СИЗ) и личной гигиены. В настоящее время идет согласование списка разрешенных предметов, после чего родным пациентов можно будет передавать вещи и еду заболевшим.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», предполагается, что передачи будут оставлять в приемном отделение, а после сотрудники по фамилиям будут их разносить.

На данный момент в «Ленэкспо» лежит порядка 400 человек с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что попавшие в «Ленэкспо» инфицированные новым вирусом Covid-19 жалуются на «раритетные» одеяла.

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