За сутки в Ленобласти коронавирус подтвердили у 66 человек

За сутки в Ленобласти коронавирус подтвердили у 66 человек
В Ленобласти выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Фото: pixabay.com

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в 47 регионе выявлен 1841 случай заражения. Выздоровели за весь период 593 человека.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Ленинградской области выявлено 66 новых случаев инфицирования среди местных жителей.

Коронавирус обнаружили в 37 населенных пунктах в следующих районах: Всеволожский, Выборгский, Волосовский, Гатчинский, Кингисеппский, Кировский, Ломоносовский, Тихвинский и Тосненский. Также инфекция обнаружилась у жителей Лодейного поля, Сланцев и Волхова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что седьмой умерший от коронавируса в Ленобласти не был медиком. Возраст умершего и в каком учреждении он проходил лечение, пока не сообщается, рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

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