Синоптик рассказал, когда в России потеплеет

Синоптик рассказал, когда в России потеплеет
Россиян ждет потепление. Фото: Pixabay

Он заявил, что нужно подождать совсем немного, и граждане насладятся хорошей погодой.

Об этом стало известно сегодня, 15 мая. Обо всем сообщает РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что совсем скоро в стране должно потеплеть, ждать осталось немного. Он отметил, что улучшения вряд ли настанут в ближайшую неделю, но вполне возможно, на следующей неделе температура воздуха порадует россиян.

«Резкого повышения температуры ждать неоткуда, воздушные массы с запада, северо-запада умеренно-прохладные, поэтому температура ниже нормы на пару градусов»,

— объяснил синоптик.

Напоминаем, что несмотря на скорое наступление лета, в некоторых регионах идет снег. Тем временем россияне сидят дома из-за распространения коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дожди в Ленобласти продолжатся и на выходных.

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