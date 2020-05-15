Фельдшер Гатчинской больницы умерла от вирусной пневмонии

Пока неизвестно, была ли у нее коронавирусная инфекция.

В пятницу, 15 мая, ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» сообщила о смерти медицинской сотрудницы Валентины Бадык. Она ушла из жизни на 72-м году жизни. Информация о ее смерти публикована на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».

О результатах вскрытия пока не сообщается, пишет 78.ru. Известно лишь то, что незадолго до смерти женщине поставили диагноз вирусная пневмония. Тесты на коронавирусную инфекцию проведут посмертно.

Валентина Бадык получила образование в медицинском училище по специальности «фельдшер-лаборант». В Гатчинскую МКБ она устроилась в декабре 1985 года, проработав там почти тридцать пять лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса скончалась еще одна медсестра.