Фельдшер Гатчинской больницы умерла от вирусной пневмонии

Фельдшер Гатчинской больницы умерла от вирусной пневмонии
Валентина Бадык. Фото: Вконтакте/ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ"

Пока неизвестно, была ли у нее коронавирусная инфекция.

В пятницу, 15 мая, ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» сообщила о смерти медицинской сотрудницы Валентины Бадык. Она ушла из жизни на 72-м году жизни. Информация о ее смерти публикована на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».

О результатах вскрытия пока не сообщается, пишет 78.ru. Известно лишь то, что незадолго до смерти женщине поставили диагноз вирусная пневмония. Тесты на коронавирусную инфекцию проведут посмертно.

Валентина Бадык получила образование в медицинском училище по специальности «фельдшер-лаборант». В Гатчинскую МКБ она устроилась в декабре 1985 года, проработав там почти тридцать пять лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса скончалась еще одна медсестра.

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