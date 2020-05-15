В Петербурге индекс самоизоляции составляет 3,4 балла

Это значит, что большинство граждан остаются дома.

Об этом стало известно сегодня, 15 мая. Обо всем сообщает сервис «Яндекс Самоизоляция». В вечернее время на улицах Санкт-Петербурга не так уж много людей – индекс самоизоляции составляет 3,4 балла. Раньше, до объявления режима, он был бы равен 2,5 баллам. Гражданам стоило бы тщательнее соблюдать все правила, чтобы приостановить распространение коронавируса.

Сейчас Северная столица среди городов миллионников занимает последнее место по уроню самоизоляции. На первом оказался Красноярск, на второй – Новосибирск, а на третьей Омск.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что к вечеру в Петербурге поднялся индекс самоизоляции. К восьми часам вечера он поднялся до 3,3 баллов – это значит, что в городе все еще есть людям, но не так много, как днем.