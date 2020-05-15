В Москве коронавирус унес жизни 74 человек

Количество жертв увеличивается с каждым днем.

Об этом стало известно 15 мая. Обо всем сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. В Москве от коронавируса скончались еще 74 человека за сутки – у них были получены положительные результаты теста, а также стоял диагноз пневмония. Отмечается, что у многих скончавшихся были хронические заболевания.

Напоминаем, что в Москве все ограничения продлили в связи с не самой лучшей эпидемиологической ситуацией. Гражданам нужно оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса – независимо от возраста. Решение о смягчении мер будет принято в ближайшие две недели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фельдшер Гатчинской больницы умерла от вирусной пневмонии.